Москва, , 14:04 — REGNUM Три из пяти лучших региональных практик начала сентября касаются мер дополнительной поддержки людей старшего возраста. Об этом говорится в представленном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) обзоре лучших практик регионального управления за период с 2 по 8 сентября 2019 года.

Так, например, в Сахалинской области глава региона Валерий Лимаренко (8 сентября избран губернатором) ввёл ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей. Выплаты будут получать 161 тысяча сахалинцев и курильчан. При этом 30 августа Лимаренко принял ещё одно решение, направленное на рост благосостояния пенсионеров — увеличил минимальный размер пенсии на островах с 12 333 до 15 000 рублей.

По мнению экспертов ЭИСИ, эти решения «демонстрируют заботу и внимание властей к пожилым людям», а в конечном итоге — ведут к росту качества жизни пенсионеров.

В Челябинской области по инициативе Алексея Текслера (8 сентября избран губернатором) стартовал проект по обеспечению лиц старшего возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления и уровня холестерина в крови. По прогнозам облправительства, которое выделило на эти цели более 131 миллиона рублей, проект затронет около 10 тысяч жителей Южного Урала. Пациенты уже начали получать лекарственные препараты в семи клиниках региона, в дальнейшем к проекту подключатся ещё 48 медицинских организаций.

«В долгосрочной перспективе это приведет к уменьшению смертности от болезней системы кровообращения, сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни южноуральцев», — отмечается в обзоре ЭИСИ.

Ещё одну меру поддержки людей старшего возраста ввёл в Заполярье Андрей Чибис (8 сентября избран губернатором Мурманской области). Теперь жители региона старше 80 лет — около 5 000 человек — будут получать компенсацию на оплату взноса за капитальный ремонт.

В топ-5 лучших региональных практик также вошла инициатива Вадима Шумкова (8 сентября избран губернатором Курганской области) по созданию открытого рейтинга управляющих компаний Кургана. В ЭИСИ считают, что это не только поможет жителям города в выборе достойной управляющей компании, но и создаст дополнительный стимул для управляющих компаний повышать качество представляемых ими услуг.

Экспертами также отмечено решение главы Башкирии Радия Хабирова (8 сентября одержал победу на выборах) по переводу 129 школ и 228 детских садов Уфы на новую систему обеспечения питанием — с единым муниципальным оператором. В течение пяти лет в Башкирии планируется модернизировать все столовые, для чего уже разработан единый стандарт качества питания школьников и единый стиль пищеблоков и обеденных зон. Оплата питания школьниками будет производиться при помощи карты школьника. «Практика создает оптимальные условия для образовательной деятельности школьников, повышая качество питания и увеличивая охват детей, получающих горячие обеды в школах региона», — сделали вывод аналитики ЭИСИ.