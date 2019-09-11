Нижний Новгород, , 10:44 — REGNUM Нижегородская область является регионом-лидером по объему выделенных ресурсов и количеству мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Только в этом году области выделено 3,279 млрд рублей, заявил вице-губернатор Андрей Харин в ходе всероссийской конференции «Научные проблемы оздоровления российских рек и пути их решения», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В рамках проекта в 2019 году работы будут вести на 23 объектах.

Харин подчеркнул, что при реализации таких проектов как «Оздоровление Волги», «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов» особенно важна научная поддержка. Кроме того, в регионе планируется создать центр изучения водных проблем.

Глава Корпорации развития региона Тимур Халитов говорил о перспективах создания «Волганариума», который также будет заниматься изучением водных объектов, в частности, изучением пресноводной экосистемы, мониторингом качества атмосферного воздуха. Кроме того, в концепции также присутствует образовательная и выставочная составляющие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ориентировочная стоимость мероприятий по проекту «Оздоровление Волги» в Нижегородской области в период с 2019 по 2024 годы составит 15,8 млрд рублей. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология». В региональный паспорт проекта вошло 88 объектов жилищно-коммунального хозяйства, уточнили в областном министерстве экологии. Все объекты включены на основании анализа работы предприятий, осуществляющих отведение сточных вод в поверхностные водные объекты.