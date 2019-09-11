Сан-Франциско, США, , 10:20 — REGNUM Uber во вторник заявил, что уволит до восьми процентов своих специалистов по продукту и проектированию, поскольку онлайн-сервис пытается наметить путь к прибыльности, сообщил 11 сентября ТechХplore.

Компания из Сан-Франциско сокращает около 265 человек из своей инженерной группы и еще около 170 работников из своей группы разработчиков.

Быстро растущий стартап довёл число сотрудников до более чем 27 000 по всему миру, и пришло время «переключать передачи» и сокращать ряды для повышения эффективности, как сообщают представители компании.

«Мы вносим некоторые изменения, чтобы вернуть нас в нужное русло, в том числе сокращение численности некоторых команд для обеспечения надлежащего укомплектования персоналом в соответствии с нашими главными приоритетами», — сказал представитель Uber.

В копании намерены безжалостно расставлять приоритеты и всегда соответствовать высокой планке производительности и гибкости.

Uber планирует продолжать нанимать высококвалифицированных технических специалистов, но с акцентом на компактные высокоэффективные команды.

В июле Uber сократил 400 человек из своей маркетинговой команды, состоящей из более чем 1200 сотрудников, чтобы сократить расходы и повысить эффективность.

После того, как акции компании появились на фондовом рынке в мае этого года и заметно потеряли в стоимости с тех пор, расходы на компенсацию, связанные с акциями, сильно отразились на ее прибыли.

Uber, тем не менее, расширяет свою деятельность в смежных сферах: электрические велосипеды, грузовики и мотороллеры, а также доставка еды. Кроме того, компания имеет долгосрочный проект по летающим такси.