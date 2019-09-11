Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Американская международная компания по вызову такси Uber Technologies Inc уволила более 400 сотрудников по всему миру на фоне рекордных убытков во втором квартале 2019 года, сообщает портал TechCrunch.

Отмечается, что были уволены 265 сотрудников из проектно-технического отдела, еще 170 — из отдела разработки. При этом 85% уволенных живут в США, 10% — в Азиатского-Тихоокеанском регионе, 5% — в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

По итогам второго квартала текущего года убытки Uber составили рекордные $5,2 млрд, пишет TechCrunch. При этом в 2018 году компания потеряла $878 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года компания Uber сообщила, что в 2018 году их совместное предприятие с «Яндекс.Такси» потерпело убытки на сумму $42 млн. Согласно контракту, Uber не может продать долю в компании до февраля 2021 года. В целом совместный бизнес оценивается более чем в $3,8 млрд.

Читайте также: В Uber раскрыли убытки от сотрудничества с «Яндексом»