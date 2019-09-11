Токио, , 09:44 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan и французский автомобильный концерн Renault, которые образуют Стратегический Альянс, планируют аннулировать кадровое соглашение. Причиной этому является громкая отставка экс-президента Альянса Карлоса Гона. По сообщению японской новостной газеты Токио Симбун, обсуждение данного вопроса ведется еще с лета.

Кроме того, Nissan и Renault рассматривают план интеграции с итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Соглашение между Renault и Nissan под названием RAMA предполагает одобрение Nissan руководителей Renault, но в то же время Renault не вмешивается в кадровые назначения Nissan.