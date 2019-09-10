Москва, , 21:54 — REGNUM Украина ведёт себя лицемерным образом, запрещая любой российский транзит, за исключением газа. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот Украина запретила транзит по своей территории пассажиров российских: автомобильного, железнодорожного сообщения. Но настаивала всегда на транзите газа. Я всегда говорил, почему Россия решила строить «Северный поток»: потому что они всегда воровали газ. Любой нормальный хозяин, если у него воруют, строит забор повыше», — заявил Калашников.

Парламентарий отметил, что Россия всегда давала преференции Украине в газовом вопросе. Причиной тому было особое отношение к этой стране, которую в РФ всегда считали братской.

«Всегда же считали их братьями. Брату же ты не дашь кредит по банковскому курсу в процентах, дашь ему бесплатно взаймы. А брат тебе угрожает», — посетовал депутат Госдумы РФ.

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