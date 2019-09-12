Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Исчерпанность аргументов в американо-китайском торговом противостоянии заставляет США обратиться к необычным способам воздействия на оказавшегося слишком ловким партнера. Сможет ли Вашингтон получить выгоду от тех долгов, которые не признает своими официальный Пекин, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По результатам последнего раунда торговой войны КНР значительно опережает в своих успехах США, что бы там не говорил Дональд Трамп и его команда. Продажа американских товаров в Китай упала почти вдвое, тогда как импорт из него даже вырос — это за время торговой войны. Поставив себе цель уменьшить перекос внешнеторгового сальдо США, президент Трамп добился противоположного эффекта.

И вот в мировые СМИ вбрасывается новость о возможности взыскания с Китая долгов императорской династии Цин. Предполагается, что американские держатели долга предложили Трампу взыскать более 1 трлн доллара, накопившихся вокруг долга старой императорской династии Китая с учетом пень, штрафов, процентов и прочих обязательств.

Странностей в данном случае две. Первая заключается в том, что коммунистический Китай не признает своей юридической правопреемственности с эпохой императорского правления. А во-вторых, либеральная общественность самих США называет тот период американской истории позорным и требующим компенсации как раз с американской, а не с китайской стороны. В чем же тут дело?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Смогут ли США затребовать у Китая императорские долги?».