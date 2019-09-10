Москва, , 16:33 — REGNUM Депутаты Госдумы намерены рассмотреть более 100 законопроектов в ходе осенней сессии. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе рассмотрения примерной программы работы депутатов на первом пленарном заседании осенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«В проект примерной программы вошло 112 законопроектов. Из них самая большая часть, по понятным причинам, входит в блок бюджетного, налогового и финансового законодательства. Естественно, один из главных приоритетов осенней сессии — это бюджетный процесс. Нам предстоит рассмотреть три очень важных вопрос в рамках бюджетного процесса. Во-первых, это законопроект об исполнение федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов за 2018 год», — заявил Жуков.

Предварительно, депутаты планируют рассмотреть этот законопроект 26 сентября. Кроме того, отметил Жуков, депутатам необходимо рассмотреть поправки к законам о бюджете 2019 года и бюджетов внебюджетных фондов. По словам Жукова, эти документы «должны поступить достаточно скоро».

«И самое главное — это федеральный бюджет на 2020 год и следующий период 2021—2022 годов и бюджеты государственных внебюджетных фондов на эту трехлетку. Очевидно, что работа над бюджетом потребует рассмотрения госпрограмм — мы уже на протяжении последних лет это регулярно делаем… В этом году нам предстоит аналогичная работа по национальными проектам», — отметил Жуков.