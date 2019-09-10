Цхинвал, , 16:27 — REGNUM Строительство трассы будет осуществляться в рамках российской инвестпрограммы 2020−2022 годов. Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Южной Осетии наделен функциями заказчика проектных работ по строительству дороги Эрцо — Снагур. Это решение было принято 10 сентября на внеочередном заседании правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров Южной Осетии.

Ранее функциями заказчика проектных работ по строительству трассы были наделен минстрой республики. Но в целях своевременного завершения работы эти обязанности по предложению заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Сергея Гаглоева были переданы комитету по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.