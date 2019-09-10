Каир, , 15:08 — REGNUM Более 210 компаний из различных стран мира принимают участие в открывшейся в Каире 32-й международной сельскохозяйственной выставке SAHARA-2019. Одно из самых больших представительств на этом форуме у предприятий из КНР, экспозиций которых насчитывается 73, сообщает 10 сентября Синьхуа.

Выставка проходит в Каирском международном конференц-центре и занимает 35 тыс. кв. м площади. Предприятия из КНР, по сообщению представителя китайской части выставки Цзян Хуэя, сконцентрированы в секторах производства удобрений и сельскохозяйственной техники. Китайский представитель подчеркнул готовность его страны вести торговлю и сотрудничество с партнерами во всех частях мира — от Африки и Среднего Востока до Европы.

Отдельное внимание представитель КНР уделил двусторонним связям с хозяином выставки Египтом, товарооборот которых постоянно растет, и эта тенденция, по его словам, обещает сохраниться в будущем.