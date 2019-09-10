Киев, , 14:27 — REGNUM Министр энергетики Украины Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах по транзиту российского газа, которые должны состояться 19 сентября в Брюсселе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне десант чиновников правительства Украины и «Нафтогаза» посетил Брюссель, чтобы согласовать позиции накануне транзитных переговоров с Россией. Европейскую комиссию представляли вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и заместитель руководителя директората «Энергетика» ЕК Клаус-Дитер Борхардт.

По итогам мероприятия украинская делегация отметила усилия Шефчовича по организации трехсторонних переговоров.

«Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится», — заявил министр энергетики Оржель.

В свою очередь, украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский комментирует фотографию переговоров в Брюсселе, опубликованную украинской стороной.

«В принципе, исход переговоров для меня уже понятен, хотя надежда была… Лучшей подписью под фото будет слоган, некогда висевший на сайте «Укртрансгаза»: «Наше дело — в трубе!», — комментирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее целый ряд украинских экспертов по энергетике обнародовали прогноз развития событий по транзиту, согласно которому Еврокомиссия будет не помогать Украине добиться нужных условий, а наоборот — будет давить на Киев, как на «слабейшее звено» в переговорном процессе, чтобы обеспечить новый транзитный договор без оглядки на то, выгоден ли он Украине.

В конце августа в «Нафтогазе Украины» заявили, что полностью готовы к базовому варианту развития событий, который заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа вообще не будет.