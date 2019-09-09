Киев, , 15:51 — REGNUM Представители Украины сегодня, 9 сентября, проводят в Брюсселе предварительную встречу с членами Еврокомиссии по поводу переговоров о новом контракте по транзиту российского газа.

Соответствующую информацию разместила в соцсетях заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

Судя по данным Бойко, Киев на сегодняшней встрече представляет руководство «Нафтогаза Украины» — глава госкомпании Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко, а также новый министр Алексей Оржель.

Со стороны Еврокомиссии мероприятие проводит вице-президент Марош Шефчович.

Подробности относительно переговоров Бойко не сообщила. Также в настоящий момент отсутствует любая информация по этой встрече, включая ее анонс.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что новый раунд переговоров между Россией, Украиной и ЕС относительно транзита российского газа после 1 января 2020 г. состоится 19 сентября.

При этом украинские эксперты предполагают, что Еврокомиссия на этих переговорах не будет выступать на стороне Киева и скорее склонна «добиваться капитуляции Украины».