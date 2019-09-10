Рига, , 13:38 — REGNUM Латвийский Совет по конкуренции (СК) и самоуправление Риги пытаются отменить решение о заключении договора по вывозу бытовых отходов жителей латвийской столицы с компанией Tīrīga, однако этому мешает юридическая коллизия — с одной стороны договор признан СК ничтожным, а с другой компания выиграла официальный конкурс и отменить его можно лишь на уровне правительства, в случае чего неминуемо начнутся длительные судебные разбирательства.

О том, что столица Латвии на грани «мусорного кризиса» — сегодня, 10 сентября, одна из главных тем всех латвийских СМИ. У старых операторов заканчиваются лицензии на вывоз мусора, нового оператора, который победил в конкурсе, пытаются сместить как новая администрация Риги, так и СК. При этом если новый оператор начнёт работу, то цены за вывоз мусора для жителей Риги повысится на 40−70%, сообщает портал национального телерадиовещателя Lsm.lv. Кроме того, договор с новым оператором подписан на 20 лет, что противоречит антимонопольному законодательству.

Сегодня этот вопрос в срочном порядке планирует рассмотреть латвийское правительство. При этом мэр Риги Олег Буров признал, что возвращение к обслуживанию четырьмя старыми компаниями будет проблематичным — они уже начали увольнять работников и распродавать технику.