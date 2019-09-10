Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Госдолг России впервые за пять лет достиг отрицательных значений по двум причинам — из-за высоких цен на нефть и из-за государственной политики, направленной на накопление, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 сентября, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя сообщения о состоянии госдолга.

Ранее РБК со ссылкой на данные министерства финансов и Центробанка сообщила, что впервые с 2014 года госдолг РФ достиг отрицательных значений: совокупный долг внутренний и внешний правительства, регионов и муниципальных образований — меньше, чем объем ликвидных активов правительства, регионов и внебюджетных фондов.

«В 2014 году цена на нефть быстро снижалась, и было принято решение планировать бюджет, исходя из такой цены, а все, что «сверху» — сберегать. Нефть в эти пять лет стоила дороже, поэтому основных причин нынешней ситуации две: и цена нефти, и государственная политика, направленная на накопление.

Следует ли государству меньше сберегать и больше инвестировать? В теории рост государственных расходов — это стимул для экономики, так как создает спрос, в том числе со стороны государства.

На практике же этот инструмент действует очень ограниченное время, что показывает пример множества стран, где пытались стимулировать экономику государственными расходами и все равно находятся в ситуации застоя, к тому же — с долгами, которые надо отдавать», — отметил Александр Скоробогатов.