Магадан, Магаданская область, , 10:32 — REGNUM В морском торговом порту столицы Колымы пришвартовался новый сухогруз ледового класса компании FESCO — «ФЕСКО Магадан». Судно будет еженедельно курсировать между портом «Восточный» и Магаданом, что значительно увеличит грузооборот, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в областном правительстве, сухогруз доставил в Магадан более 6,6 тыс. тонн различных грузов: продукты питания, строительные материалы, товары и многое другое. Всего на судне установлено 822 контейнеров.

«Мы рады, что такой крупный сухогруз будет ходить между Владивостоком и Магаданом. Большая вместимость судна позволит привозить много товаров, особенно стройматериалов, которые так необходимы для строительства в регионе», — сказал и.о. губернатора Магаданской области Юрий Бодяев.

Новое судно ледового класса «ФЕСКО Магадан» позволит на 7% увеличить грузооборот между двумя регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, на мировом рынке активно развивается процесс контейнеризации в морских портах, что упрощает доставку и увеличивает грузооборот.