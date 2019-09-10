Сеул, , 08:15 — REGNUM Урожай картофеля в Южной Корее в 2019 году увеличился на 20%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в текущем году урожай картофеля в стране составил 465 948 тонн, что на 20,9% больше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что в 2019 году в стране собрали самый большой урожай за последние шесть лет.

Как отмечают специалисты, высокая урожайность обусловлена увеличением посевных площадей, хорошими погодными условиями. В этом году посевная площадь составила 18 150 га, что на 14,7% больше по сравнению с прошлым годом.

По данным Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), среднегодовая оптовая цена 1 кг картофеля в 2017 году составила 1920 вон (~$1,6), в 2018 году — 2609 вон (~$2,2). Однако в этом году (с января по август) стоимость 1 кг картофеля упала до 1654 вон (~$1,4).