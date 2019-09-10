Нижний Новгород, , 06:10 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием о банкротстве ЗАО «Нефтегазовый промышленно-строительный холдинг «Металлостройконструкция». Истцом выступает ПАО «Транскапиталбанк». Исковое пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 5 сентября 2019 года. Сумма иска — 275 236 512,33 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик был учреждён в декабре 2007 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. По открытым данным, численность его работников — около 25 человек. Президентом числится Вадим Жук. Он также указан как руководитель более десятка разных компаний в Москве и Нижнем Новгороде, в том числе одноимённой с холдингом компании в статусе АО, а также общественной организации «Народный контроль» из Нижнего Новгорода. Жук также указан главой правления и одним из создателей нижегородского отделения общероссийской общественной организации «Российская общественная академия бизнеса и предпринимательства».