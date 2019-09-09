Бишкек, , 18:08 — REGNUM Победителем тендера на поставку угля на ТЭЦ столицы Киргизии во время предстоящего отопительного сезона стала компания «КонтактУглеПром» из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

В период с сентября 2019 года по март 2020 года казахстанский поставщик доставит в Бишкек 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и Г на общую сумму около 1,03 млрд сомов (970,5 млн рублей).

Отмечается, что сейчас запасы угля на главном столичном энергообъекте составляет 80 тысяч тонн угля. Всего же на весь отопительный сезон для ТЭЦ Бишкек планируют заготовить 1 млн 140 тысяч тонн угля.