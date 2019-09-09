Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Ростовское УФАС приостановило закупку новых троллейбусов, которую ранее объявили власти областного центра. Жалобу подала псковская компания «Торговый дом Электромаш». По мнению организации, в конкурсной документации допущены нарушения, выраженные в попытке ограничения конкуренции.

В частности, в жалобе указано, что в техническом задании один из пунктов требований гласит о необходимости наличия у троллейбусов так называемой «независимой подвески», которая есть только у машин белорусского холдинга «Белкоммунмаш».

ИА REGNUM ранее сообщало, что на 20 троллейбусов с автономным ходом из муниципальной казны и регионального бюджета выделено 432 млн рублей. Машины должны быть низкопольными, оснащены кондиционерами, USB-портами и аккумуляторами, которые позволят машине проезжать более 20 километров.

Стоит отметить, что в 2017 году в ходе рабочей поездки донской делегации в Минск обсуждалась возможность закупки белорусских электробусов «Белкоммунмаша».

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