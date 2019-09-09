Барнаул, , 15:02 — REGNUM Первой электростанцией на Алтае, которая будет оснащена системой дистанционного управления режимами работы, станет Майминская СЭС. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба сибирского филиала СО ЕЭС России — Новосибирское РДУ.

Возможность дистанционного управления технологическим режимом работы Майминской СЭС подтвердили испытания, завершённые в начале сентября.

Отмечается, что новая система повысит эффективность управления энергосистемы в допустимых пределах, в том числе в случае развития и ликвидации аварий. Также дистанционное управление снимет необходимость постоянного дежурства оперативного персонала на объекте.

Сегодня в Алтайской энергосистеме ведётся строительство новых СЭС, таких как Ининская, Усть-Коксинская и Чемальская. Они будут введены в работу до конца 2019 года. Планируется, что эти станции также будут оснащаться системами дистанционного управления режимами их работы.

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