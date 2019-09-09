Таллин, 9 сентября 2019, 13:46 — REGNUM В 2020 году экономика Эстонии вырастет не на 2,7%, как предполагалось ранее, а на 2,2%. Такой обновлённых прогноз выпустило министерство финансов страны, сообщает эстонский национальный вещатель ERR. При этом итоговый рост за 2019 год ведомство пересмотрело в сторону увеличения — до 3,3%.
Он также отметил, что снижение акциза на алкоголь этим летом внесло весомый вклад в замедление роста цен уже в текущем году.
Что касается положения на рынке труда, то в целом эстонский минфин характерезует состояние, как «хорошее». Безработица в среднем по стране будет сохраняться на отметке в 5%, считают эстонские власти.