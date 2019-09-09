Таллин, , 13:46 — REGNUM В 2020 году экономика Эстонии вырастет не на 2,7%, как предполагалось ранее, а на 2,2%. Такой обновлённых прогноз выпустило министерство финансов страны, сообщает эстонский национальный вещатель ERR. При этом итоговый рост за 2019 год ведомство пересмотрело в сторону увеличения — до 3,3%.

«На следующий год мы прогнозируем рост ВВП на уровне 2,2%. Это заметно меньше, чем мы наблюдали в последние годы. Лучший показатель экономического роста был отмечен в 2017 году, когда экономика ускорилась до 5,7% (…) Таких отметок выше 5% в ближайшие годы мы, конечно же, не увидим и рост ВВП будет составлять два или два с небольшим процента. Это, в свою очередь, означает замедление роста зарплат, которые ранее превышал 5% и даже 7%. Такого уже не будет и если рост зарплат останется в пределах 5%, то это будет по-прежнему хорошо», — пояснил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Он также отметил, что снижение акциза на алкоголь этим летом внесло весомый вклад в замедление роста цен уже в текущем году.

Что касается положения на рынке труда, то в целом эстонский минфин характерезует состояние, как «хорошее». Безработица в среднем по стране будет сохраняться на отметке в 5%, считают эстонские власти.