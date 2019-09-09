9 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

АО «Первый канал» пытается обжаловать необходимость выплат Велте Задорновой, а последняя настаивает на более высокой сумме компенсации, чем присуждена судом. В суд поданы сразу две жалобы.

Анастасия Степанова, , 12:28 — REGNUM Первый канал не согласен с претензиями первой жены и наследницы умершего два года назад сатирика-писателя Михаила Задорнова — Велты Задорновой о выплате ей нескольких миллионов рублей компенсации за нарушение исключительного права на использование аудиовизуальных произведений «Умом Россию не понять» и «Кому на Руси жить?!». Такой вывод можно сделать из того, что решение суда первой инстанции, признавшего претензии обоснованными частично, телеканал пытается обжаловать. Сама истица не согласна со снижением присужденной суммы почти в два раза — с 7,5 до 3,75 млн рублей, и также обжалует вердикт. Девятый арбитражный апелляционный суд должен приступить к рассмотрению жалоб 11 сентября 2019 года, передаёт ИА REGNUM.

Михаил Задорнов (сс) Дарья Пичугина

Иск был подан в конце января 2019 года от ИП Велта Задорнова. Сама истица — первая жена российского сатирика, уроженка Юрмалы (Латвия), является также профессором кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ.

В своём иске Задорнова просила взыскать с телекомпании компенсацию за пять случаев использования произведений сатирика, прозвучавших в 2017—2018 годах. Общая сумма иска была 7,5 млн рублей — по 1,5 млн рублей за каждый факт нарушения. Она как правообладатель посчитала нарушенными свои исключительные права. Данные права принадлежат ей как наследнице по завещанию. Произведения, ставшие основой спора, являются телевизионными версиями концертов Михаила Задорнова «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?!». В материалах суда уточнялось, что сатирик был единственным исполнителем, сценаристом, а также режиссёром-постановщиком этих концертов.

Съёмки спорных выступлений прошли в 2009 году в театре «Содружество актеров Таганки» по соглашению о предоставлении «прав на осуществление видеосъемок и телевизионный показ» между ИП Задорновым М.Н. и ООО «Азъ Арт ТВ-продакшн». Последнее получило право на «съёмку и телевизионный показ телеверсии концерта на Первом канале и «Первом канале. Всемирная сеть»», на три года с момента премьерного телевизионного показа.

«Согласно пункту 1.6. Соглашения №3/09−09, ООО «Азъ Арт ТВ-продакшн» (лицензиат) наделялось правом сублицензировать ОАО «Первый канал» в части предоставления права на телевизионный показ, однако объем передаваемых сублицензиату таким образом прав не мог превышать объем прав, предоставленный лицензиаром лицензиату по указанному соглашению», — уточнялось в материалах дела.

Телецентр «Останкино» (сс) Игорь С

Премьеры концертов прошли на Первом канале в октябре 2009 года и марте 2010 года, то есть трёхлетние сроки действия лицензионного права на концерты истекали 29 октября 2012 года и 13 марта 2013 года соответственно. Но телеканал, по сообщению истицы, пять раз показал концерты и в 2017—2018 году, хотя прав на это уже не имел.

Досудебную претензию ответчик оставил без внимания, поэтому Велта Задорнова и обратилась в суд. Там ответчик заявил, что Михаил Задорнов не являлся правообладателем в отношении спорных аудиовизуальных произведений, а значит, и права эти не могли быть унаследованы.

Арбитражный суд Москвы в конце июня 2019 года иск удовлетворил частично, не согласившись лишь с суммами, снизив выплату до 3,75 млн рублей. Решение Первым каналом обжалуется, не согласна со снижением выплат и Велта Задорнова, также подавшая апелляционную жалобу. Они приняты к производству в середине августа 2019 года.

Напомним, Михаил Задорнов ушёл из жизни 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Долгое время известный в России сатирик лечился от рака, но болезнь победить не смог.

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