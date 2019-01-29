Первая жена сатирика Задорнова подала в суд на Первый канал

Москва, , 02:43 — REGNUM Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, подала иск против Первого канала с требованием взыскать 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Москвы.

Сообщается, что Велта планирует получить компенсацию от Первого канала за нарушение авторских прав на использование произведения Задорнова «Умом Россию не понять». Отмечается, что фактов нарушения прав Велта Задорнова насчитала три и требует по 1,5 млн рублей за каждый факт нарушения. Предварительные слушания по иску состоятся 22 февраля в московском Арбитражном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, российский писатель Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года на 70-м году жизни. Последние годы Задорнов долгое время лечился от рака, однако не смог победить болезнь.

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