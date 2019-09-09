Анкара, , 10:53 — REGNUM Министр торговли Турции Рухсар Пеккан и ее коллега из США Уилбур Росс обсудили план по наращиванию двусторонней торговли с целью выхода на показатель в $100 млрд, об этом 9 сентября рассказала глава турецкого экономического ведомства на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы рассмотрели возможности достижения объема торговли между нашими странами до уровня в $100 млрд», — подчеркнула Пеккан.

По ее словам, для этой цели Анкара планирует увеличить в Соединенные Штаты экспорт гражданской авиации, автомобилей, ювелирных изделий, мебели, текстиля.

Для продолжения обсуждения поднятой проблемы министр торговли США прибудет в Турцию, где встретится с представителями бизнес сообщества.

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