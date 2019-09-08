Сямэнь, Китай, , 23:51 — REGNUM В городе Сямэнь восточно-китайской провинции Фуцзянь проходит ежегодная Китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка, участие в которой принимают руководители высшего звена нескольких сотен мировых компаний и предприятий, сообщает 8 сентября Синьхуа. На полях форума свое мнение о перспективах китайско-американского торгово-экономического взаимодействия высказал глава американской торговой палаты в Китае Харли Сейедин, который дал информационному агентству эксклюзивное интервью.

Он отметил, что компании из США на китайском рынке «продолжают расти и становятся прибыльными», поэтому «не хотелось бы отставать», несмотря на «трения между странами». В доказательство своих слов американский торговый представитель привёл проект «Винодельня девяти рек» — многонациональное предприятие, которое будет построено по подписанному на ярмарке контракту с объем инвестиций в 150 млн юаней (около 21 млн долларов). Предполагается, что это будет первый в Китае завод с полностью иностранным капиталом, производящий спиртные напитки всех категорий.

Отметим, что в состав делегации из США входят около сотни крупных бизнесменов, представляющих ряд всемирно известных брендов — Apple, Honeywell, Johnson & Johnson, Nike и другие.