Пекин, , 20:19 — REGNUM Более, чем на 200 млрд юаней увеличились в 2018 году в Китае расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), в структуре которых рекордные 5,5% или свыше 100 млрд юаней составили расходы на фундаментальные исследования. Общие расходы КНР на научные исследования почти достигли 2 трлн юаней (около 280 млрд долларов), также достигнув рекордного уровня, сообщает 7 сентября Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В течение трёх лет подряд расходы Китая на НИОКР показывают двухзначные темпы роста, и по этому показателю страна вышла на устойчивое второе место в мире, сообщил высокопоставленный сотрудник ГСУ Ли Инь, отметив, что по интенсивности исследований и разработок Китая пока отстает от США и Японии.