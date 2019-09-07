Ташкент, , 11:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное развитию сельского хозяйства, на котором потребовал повысить экспортный потенциал сферы, проанализирован мировой опыт в данном направлении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как подчеркнул президент, в Турции на 1 гектаре земли выращивается продукция на 2 тысячи долларов, в Египте — на 8 тысяч долларов, а в Израиле — на 12 тысяч долларов.

«В нашей стране этот показатель не превышает 300 долларов. Отечественная продукция не выдерживает конкуренции на внешнем рынке, так как производится по разным стандартам», — отметил Мирзиёев.

На совещание было отмечено, что в 2018 году из Узбекистана экспортировано продукции аграрного сектора на 2,3 миллиарда долларов, а в результате реализации задач, включаемых в новую стратегию развития сельхозотрасли, ожидается доведение этого показателя до 20 миллиардов долларов к 2030 году.

На совещании ответственным лицам поручено внедрить систему сертификации продукции по стандартам Европейского Союза, стран Восточной Азии и Арабского мира. Первоочередное внимание следует уделить селекции сортов фруктовых деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан: огромный, но пока нереализованный потенциал в плодоовощеводстве