Душанбе, , 22:16 — REGNUM В Таджикистане лишь 27% населения проживает в городах, что свидетельствует о низком уровне урбанизации в стране. Об этом в своем докладе «Содействие потенциалу роста Таджикистана» отметили специалисты Всемирного Банка..

По их словам, в Таджикистане наблюдается самый низкий уровень урбанизации среди стран Туркестанского региона. Также специалисты ВБ отметили, что в сравнении с другими странами СНГ и средними показателями стран, имеющих низкие и ниже среднего уровня доходы, Таджикистан находятся не в выгодном положении.

Несмотря на то, что 53% трудоспособного населения Таджикистана задействованы в сельском хозяйстве и четверть ВВП страны формируется из данного сектора, орошается только 7% земли. А 70% таджикистанцев проживает в сельских районах страны с сезонной работой на хлопковых полях, которая и представляет собой единственный оплачиваемый труд.