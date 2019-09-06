Рим, , 18:24 — REGNUM Новое правительство Италии не будет отменять введённое предыдущей властью снижение пенсионного возраста, заявил в пятницу, 6 сентября, заместитель премьер-министра Италии Риккардо Фраккаро, передаёт Agenzia Italia.

Весной 2019 года по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини пенсионный возраст в Италии был снижен с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет стажа).

В свою очередь ранее пенсионный возраст был повышен по инициативе либеральной Демократической партии, которая с сентября 2019 года вновь вошла в состав правительства (вместо «Лиги»).