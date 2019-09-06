Магаданская область, , 16:57 — REGNUM В Магаданскую область с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Цель его визита — оценить в регионе реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», «Чистая вод», и обсудить мастер-планы пространственного развития населенных пунктов Колымы, модернизацию коммунальной инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону, сообщили ИА REGNUM в департаменте внутренней и информационной политики правительства Магаданской области

В Магадане Владимир Якушев оценил ход строительства парка «Маяк», жилого комплекса «Нагаевский» и ознакомился с несколькими домами из ветхого и аварийного городского жилфонда.

Важную проблему, которую отметил глава Минстроя РФ — недостаточный объем денежных средств в Фонде капитального ремонта Магаданской области

«Невооруженным взглядом видны фасады домов, это бросается в глаза. Необходимо искать решение проблемы. Однозначно надо увеличивать объемы капитального ремонта, те ресурсы, которые есть на данный момент, должны быть максимально использованы, а объемы капитального ремонта увеличены. Будем искать возможность привлечения дополнительных источников, для того, чтобы эти объемы стали заметными», — заявил Владимир Якушев.

Читайте ранее в этом сюжете: Минстрой не знает, что делать с проблемным капремонтом на Колыме