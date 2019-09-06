Ереван, , 14:39 — REGNUM Число туристов, прибывших в Армению в первом полугодии этого года, составило 770 055. Как сообщает Статистический комитет Армении, по сравнению с первым полугодием 2018 года число туристов, посетивших Армению, выросло на 12,3%.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство туристов — 71%, останавливаются у родственников или знакомых, арендуют квартиры. Это означает, что большая часть прибывающих в Армению туристов — армяне, живущие за рубежом. А в объектах гостиничного хозяйства разместились лишь 29% туристов.

Согласно методологии Всемирной туристской организации ООН (International Recommendations for Tourism Statistics 2008, Compilation Guide, UN WTO, Madrid, November 2010), международным туристом считается любое лицо, которое путешествует с целью отдыха, лечения, посещения родственников, для деловых, религиозных или иных целей в другое место своего основного проживания не менее, чем на 24 часа и не более чем на один год.

Число туристов, посетивших Армению и разместившихся в объектах гостиничного хозяйства, в первом полугодии этого года составило 222 576, что по сравнению с тем же полугодием прошлого года увеличилось на 59,6%. По данным, полученным из гостиниц Армении, Госкомитет подсчитал, что 26,5% из 222 576 туристов — из стран СНГ, в основном из России. Из стран ЕС 25,2% из них, 48,3% — из других стран. Среди стран ЕС наибольший удельный вес туристов из Германии и Франции. А среди других стран выделяются США и Иран.

По данным Госкомитета, более половины туристов, прибывших в Армению в первом полугодии этого года — 54,4%, прибыли с целью отдыха и развлечений, 16,4% — с деловым визитом, 0,6% — с целью лечения и 28,6% — с другими целями.

Малая часть армянских туристов пользуются туристическими агентствами

В первом полугодии этого года число уехавших из Армении за границу с целью туризма составило 684 808 человек, что на 12,1% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Несмотря на то, что число людей, организующих поездки через туристические агентства увеличилось в этом году, их удельный вес в общем числе туристов довольно мал. В частности, в первом полугодии этого года 3 729 человек из Армении, отбывших с целью туризма, организовали свою поездку через агентства. То есть 0,5% от общего числа отбывших. По сравнению с первым полугодием 2018 года число пользователей услугами туристических агентств выросло в 3,4 раза. А 99,5% уехавших самостоятельно организовали поездку.