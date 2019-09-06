Вильнюс, , 12:29 — REGNUM Одно из подразделений литовского филиала Danske bank, который обвиняют в отмывании денег через Прибалтику, устроил корпоративный праздник в закрытой летом этого года в центре Вильнюса тюрьме Лукишкес, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября.

О праздновании в тюрьме сотрудники банка написали сами на официальной страничке литовского филиала в социальной сети Facebook. Так банк отметил трудоустройство тысячного сотрудника в литовском IT-центре. Всего в литовском филиале Danske bank работает 3628 сотрудников.

Крупнейший датский банк оказался в центре скандала летом 2018 в связи с информацией об отмывании денег. В кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд.

Лукишская тюрьма, находящаяся в самом центре столицы Литвы, официально прекратила свою деятельность 1 июля. Все 700 заключённых переведены в другие места заключения в Литве, а старинный комплекс зданий передали государственному Банку имущества с целью последующей продажи.