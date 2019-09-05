Республика Бурятия, , 12:45 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме представил президенту России и премьер-министру Индии инвестиционные возможности республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В частности, он показал Владимиру Путину и Нарендре Моди изделия из нефрита и подарил им нефритовые чётки.

Однако всю остальную продукцию, производимую в Бурятии, индийцам придётся покупать. Так, главам государств показали лёгкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, который собирается в Улан-Удэ. По словам гендиректора «Вертолётов России» Андрея Богинского, они примут участие в тендере на поставку в Индию 111 вертолётов для палубной авиации. Кроме того, гостям рассказали про туристический, инвестиционный и промышленный потенциал республики, успешных инвестиционных проектах и планах развития.

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