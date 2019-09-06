Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM Правительство Бурятии на полях Восточного экономического форума подписало соглашение с Росгеологией об увеличении объёмов поисковых работ на территории республики. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. «У нас практически не осталось месторождений, поставленных на запас по полезным ископаемым. По твердым — в первую очередь: золото, флюорит, медь, цинк, железо, свинец, вольфрам, молибден. Все наиболее экономически привлекательные с подтвержденными большими запасами у нас так или иначе находятся в распределенном фонде», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

Поэтому, по его словам, необходимы дополнительные работы по поиску ресурсов, ставить их на баланс и привлекать новых инвесторов. Он добавил, что Росгеология подтвердила увеличение финансирования на поисковые работы в республике до 800 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, представляя возможности Бурятии на форуме, Алексей Цыденов 5 сентября указал на выгодность инвестиций в добычу полезных ископаемых. По его словам, в республике есть большие запасы, а также потенциал для открытия новых месторождений.

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