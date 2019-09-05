Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме выделил направления для выгодного инвестирования. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, наибольшие потенциал имеют туристическая отрасль в связи с озером Байкал.

«Специально для инвесторов предусмотрено уникальное условие — создана особая экономическая зона «Байкальская гавань», которая позволяет вести строительство на территории побережья Байкала, что является исключительным условием», — отметил он.

В республике также большие запасы полезных ископаемых, а также потенциал для открытия новых месторождений. Наконец, авиазавод в столице Бурятии готовится к освоению лёгкого вертолета соосной схемы VRT — 500, лёгкого многоцелевого самолета ТВС — 2ДТС «Байкал», который станет наследником знаменитого Ан-2. При этом он обратил внимание на удобную логистику региона.

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