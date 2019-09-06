Краснодар, , 11:55 — REGNUM 74 тыс. тонн винограда нового урожая собрано в Краснодарском крае, по данным на 6 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. По информации управления виноградарства и винодельческой промышленности регионального минсельхоза, виноград собран на площади 6,6 тыс. га, что составляет 30% от плана.

Средняя урожайность винограда на Кубани — 112,3 ц/га, что на 20 ц/га больше, чем в среднем по России. Из уже полученного урожая 72 тыс. тонн подвергнуты переработке. Всего в этом году кубанские виноградари рассчитывают переработать около 200 тыс. тонн винограда.

На территории Краснодарского края расположена треть всех виноградников России. По итогам 2018 года на Кубани было произведено 48% российского вина и 32% шампанского.