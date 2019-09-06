Москва, , 10:50 — REGNUM На западе Москвы началось строительство Национального космического центра (НКЦ). Строители приступили к рытью котлована для фундамента, сообщили в Стройкомплексе.

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На ул. Мясищева в Филях на территории площадью 9,9 га возведут здание НКЦ в виде ракеты. К новому зданию будет прилегать территория НПЦ им. Хруничева.

Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что НКЦ заработает В Москве через 3,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь зданий центра достигнет 250 тыс. кв. метров. В центре будут работать 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

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