Москва, , 10:48 — REGNUM «Русал» закрыл книгу заявок третьего транша 10-летних облигаций на Московской бирже с номинальным объемом 15 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что заявки в ходе размещения поступили со стороны более чем 50 институциональных и частных инвесторов, а изначально объявленный диапазон ставки размещения с 8,50% до 8,65% снизился до 8,25% годовых. Такой результат стал рекордным для компании за всю историю размещения.

В компании напомнили, что ранее в этом году уже были размещены два транша рублевых облигаций суммарным номинальным объемом 30 млрд рублей. Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 12 сентября 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».

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