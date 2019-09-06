Симферополь, 6 сентября 2019, 09:17 — REGNUM На химзаводе «Крымский титан» в августе 2019 года сменился собственник. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Какая именно организация стала новым собственником предприятия, руководитель региона не уточнил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее завод принадлежал структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В сентябре 2018 года на севере российского полуострова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поскольку из кислотонакопителя завода произошёл выброс химикатов. Работа предприятия была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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