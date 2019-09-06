Симферополь, , 09:17 — REGNUM На химзаводе «Крымский титан» в августе 2019 года сменился собственник. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В августе появился новый собственник предприятия, который готовит предложения в части выполнения дорожной карты по ликвидации последствий прошлогодних химических выбросов», — отметил глава РК.

Какая именно организация стала новым собственником предприятия, руководитель региона не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее завод принадлежал структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В сентябре 2018 года на севере российского полуострова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поскольку из кислотонакопителя завода произошёл выброс химикатов. Работа предприятия была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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