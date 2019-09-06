Владивосток, , 08:56 — REGNUM Вечером, 6 сентября президент РФ Владимир Путин отправился из Владивостока в Амурскую область на космодром «Восточный», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Последним мероприятием, которое провёл глава государства во Владивостоке, стала его встреча с представителями общественности Дальнего Востока. Было задано более 20 вопросов, касающихся разных сфер жизни макрорегиона.

На космодроме в Амурской области Путин осмотрит новые объекты, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и посетит город Циолковский. Проведёт расширенное совещание по строительству космодрома «Восточный» и инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершил свою работу Восточный экономический форум, который проходил с 4 по 6 сентября. Глава государства Владимир Путин заслушал на Госсовете РФ национальную программу развития Дальнего Востока, выступил на пленарном заседании, посмотрел и оценил потенциал дальневосточных регионов на выставке «Улица Дальнего Востока», а также провёл ряд международных переговоров с политическими деятелями.