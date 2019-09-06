Владивосток, , 07:26 — REGNUM Атомэнергомаш выступит технологическим партнёром правительства Якутии при реализации в регионе проектов строительства заводов сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба компании.

Накануне стороны заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписание документа состоялось в рамках пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отмечается, что производство оборудования для СПГ-проектов — одно из главных направлений развития неатомных бизнесов в АО «Атомэнергомаш». Сегодня специалисты предприятия производят первые российские СПГ-насосы и витые теплообменники для четвертой линии проекта «Ямал СПГ».

В планах предприятия — расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

V Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и завершает свою работу 6 сентября. В рамках мероприятий форума во второй половине дня 5 сентября было подписано инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей.

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