Во Владивостоке завершает свою работу юбилейный V Восточный экономический форум. Мероприятие проходит с 4 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский. В ВЭФ принимает участие президент РФ Владимир Путин. Главным гостем саммита стал премьер-министр Нарендра Моди. В 3-й день форума проходят пленарные сессии и дискуссии, подписываются соглашения. Участники ВЭФ подводят итоги работы, формируют инвестиционные портфели.