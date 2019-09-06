Колымский губернатор Сергей Носов и гендиректор компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке договорились о рассмотрении вопроса продолжения строительства железной дороги до столицы Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владивосток, , 05:59 — REGNUM Читайте также: Во Владивостоке завершается V Восточный экономический форум — трансляция

Стоит отметить, что тема продолжения железнодорожного сообщения до Магадана не раз уже поднималась на разных уровнях, но дальше разговоров дело не пошло.

Уже запущены регулярные пассажирские перевозки из Москвы, Хабаровска, Нерюнгри и других городов России до станции Нижний Бестях в Якутии. Но жители Якутии и Колымы надеются, что железную дорогу нужно продлить до Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный Восточный экономический форум, на который съехались более 8,5 тыс. участников и готей из 65 стран.

На Госсовете РФ 4 сентября губернаторы дальневосточных регионов обсудили национальную программу развития Дальнего Востока, которую через 2,5 месяца, после доработки, представят президенту Владимиру Путину.