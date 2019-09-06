Владивосток, , 04:20 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на пленарном заседании 5 сентября на Восточном экономическом форуме рассказал о своих эмоциях, удивлениях и впечатлениях от столицы Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Махатхир Мохамад Kremlin.ru

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По словам Махатхира Мохамада, Владивосток оказался не таким, как он себе его представлял — здесь довольно тепло, много зелени и солнца. Он также добавил, что малайзийцы в Приморье как туристы, ни разу не приезжали.

«Я приехал сюда, чтобы больше узнать об этом регионе России и какие есть намерения по развитию Владивостока. Всё, что я знаю про Владивосток — то, что это город довольно холодный. Но когда мой самолёт приземлился, я был шокирован, когда увидел, что здесь совсем не холодно — температура была примерно как сейчас в Малайзии», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин на деловой встрече с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в рамках ВЭФ, отметил, что Малайзия — приоритетный партнёр России в Азии, отношения между двумя странами развиваются позитивно.

6 сентября — последний день Восточного экономического форума во Владивостоке. В течении дня ещё пройдут панельные сессии, круглые столы.