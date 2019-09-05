Москва, , 19:20 — REGNUM Первые выпускники профориентационного проекта «ФосАгро-классы» начали свою карьеру на предприятиях группы «ФосАгро».

Семь лет ребята обучались «под крылом» компании: сначала в выпускных классах с углубленным изучением математики, информатики, физики и химии; затем пять лет по целевому набору в вузах по техническим специальностям. И вот пришла пора применять свои знания в реальной работе на заводах.

«Я закончил Череповецкий государственный университет, специальность «Теплоэнергетика и теплотехника», — рассказывает выпускник «ФосАгро-класса» Владислав Мартюшичев. — Сейчас начинаю работу в производственной службе АО «Апатит» в Череповце. Это очень ответственное место. Отсюда ведется контроль за работой всех цехов. Если, не дай бог, складывается внештатная ситуация — именно из производственной службы ведется координация действий по ликвидации её последствий. Сейчас я изучаю внутреннюю документацию, свои обязанности, в последующем буду проводить по одной-две недели в разных цехах. В целом стоит задача за полгода — восемь месяцев изучить весь производственный цикл, завод в целом. Задача непростая, переживаю — как бы не подвести! Но я знаю, что смогу пригодиться на заводе и ответственно заниматься вверенными мне делами».

Всего на работу в подразделения в сентябре 2019 года выйдут девять человек. Пять трудоустроится в Череповце, два — в Балаково, по одному — в Волхове и Кировске. Ожидается, что в следующем году число выпускников «ФосАгро-классов», принятых на работу на предприятия «ФосАгро», составит 27 человек, в 2021 и 2022 году — 40 и 45 человек соответственно.

Напомним, проект стартовал в 2013 году. На первом этапе в пяти школах, участвующих в проекте, была улучшена материально-техническая базы: переоборудованы кабинеты, в которых проводятся занятия по профильным предметам, установлены интерактивные доски, мультимедийная аппаратура, закуплены планшеты и т.д. Для «ФосАгро-классов» была разработана мощная профориентационная программа: учителя прошли курсы повышения квалификации, для проведения уроков и лекций в школы приглашаются педагоги профильных вузов. Для учащихся проводятся специализированные фестивали и семинары, экскурсии на предприятия и в университеты.

В 2018 году проект «ФосАгро-классы» расширили, включив в него не только выпускные, а все классы подшефных школ. Проект получил новое название «ФосАгро-школы». Профориентационная работа в них проводится с младших классов. Компания расширила материальную помощь школам, участвующим в проекте.

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, сегодня «значительные инвестиции компании в образовательные программы являются уже не только проявлением социальной ответственности, но и производственной необходимостью».

«Основная цель проекта «ФосАгро-школа» — обеспечение притока в Компанию высокообразованной, мотивированной и профессиональной молодежи, -продолжает Гурьев. — Мы ждем талантливых выпускников, которые способны предложить перспективные решения по усилению мощи и потенциала компании. ФосАгро обеспечивает таким специалистам достойные условия труда: хорошую заработную плату, зарубежные командировки, решение жилищных вопросов. Но главное, что каждый из выпускников, оказавшись в ФосАгро — компании, где внедряются самые передовые, революционные для отрасли технологии, где трудятся лучшие специалисты, которая поставляет удобрения в 100 стран мира — получает возможность раскрыть свой потенциал как профессионала, со временем возглавить отдел или даже целое предприятие».

Из 126 выпускников «ФосАгро-классов» 2019 года к занятиям в ВУЗах приступили 125 (в т.ч. 26 в Санкт-Петербургском Горном университете, наиболее востребованном среди выпускников). Технические специальности выбрали 98 выпускников «ФосАгро-классов», из них 38 будут обучаться по целевым направлениям от компании «ФосАгро». Всего, начиная с 2015 года, в вузы поступили 575 выпускников профильных классов. При этом, с каждым годом растет интерес выпускников специализированных классов к техническим специальностям.

В сентябре 2019 года в «ФосАгро-классы» пришли учиться 130 десятиклассников. Это уже седьмой набор, осуществленный в образовательный проект ФосАгро. Всего с 2013 года в реализацию проекта «ФосАгро-классы» инвестировано порядка более 400 млн рублей, из них более 250 млн было выделено на ремонты и оборудование школ.

Читайте ранее в этом сюжете: Агрохолдинг «АгроГард» эффективно отработал I полугодии 2019 года