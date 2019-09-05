Москва, , 20:30 — REGNUM Термин «регуляторная гильотина», который всё чаще используется в СМИ, подразумевает под собой сокращение числа требований контролирующих ведомств по отношению к бизнесу. Но так ли это на деле? Старые требования перестают действовать, новые же возлагают на бизнес ещё большую ответственность. Минприроды России планирует в десять раз увеличить поступление в бюджет экологического сбора.

Как скажется подобное намерение на промышленности? А, например, штрафы после вступления в силу поправок к Федеральному закону №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже значительно выросли: для юридических лиц штраф может составить от 250 до 350 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Можно ли не допустить нарушений, избежать неприятных последствий и как-то повлиять на дальнейшее развитие законов? Чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы по инициативе Комитета по проблемам экологии и природопользования Московской торгово-промышленной палаты и Центра профессионального образования «Парадигма» 18 сентября 2019 года проводится Круглый стол по вопросам обращения с отходами производства. Уже десятый в этом году круглый стол будет посвящен таким аспектам регулирования обращения с отходами, как:

— совершенствование взаимодействия предприятий, региональных операторов и операторов по обращению с отходами в регионе;

— правовые основы ликвидации накопленного экологического вреда от несанкционированного размещения отходов;

— применение наилучших доступных технологий в области переработки и утилизации отходов производства;

— совместные действия бизнеса и органов власти для достижения стабильного роста объемов утилизации вторичных ресурсов.

В круглом столе примут участие эксперты Государственной думы и Совета Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, чиновники профильных федеральных и региональных ведомств, учёные, представители региональных операторов.

Адрес проведения круглого стола: МОСКВА, ул. Новый Арбат, д.36

Начало круглого стола: 9:00 18.09.2019.

Заявки на участие в круглом столе можно оформить на сайте Центра «Парадигма» по адресу http://promo.paradigma.center/stol/.

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