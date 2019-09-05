Согласно недавнему докладу парламентского военного комиссара правительства Ханса-Петера Бартельса, только около двух третей должностей боевых пилотов ВВС Германии заполнены. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

Пилот в кабине многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon

Берлин, , 13:33 — REGNUM Шесть пилотов подали в отставку в первой половине 2018 года, сообщило правительство Германии в ответ на запрос Свободной демократической партии. За предыдущие пять лет было 11 отставок. Предположительно, пилотов заманили прибыльными зарплатами в гражданскую авиацию.

Ранее в ВВС Германии была другая проблема. Многие самолёты не могли летать, запасные части к ним отсутствовали, а техническое обслуживание истребителей Eurofighter часто занимало больше года. За последний год ситуация значительно улучшилась. Однако теперь высветилась проблема нехватки пилотов.

Например, на авиабазе ВВС в Лааге-Росток, которая является демонстрационной площадкой немецких ВВС, есть только 23 пилота. Не хватает ещё 20 пилотов.

Согласно правилам НАТО, пилоты бундесвера должны иметь 180 часов налёта в год. 40 часов из этих 180 можно отработать на тренажере. В настоящее время этому требованию НАТО соответствуют только около 58 процентов немецких пилотов.