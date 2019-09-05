Москва, , 11:59 — REGNUM Решением Арбитражного суда Московской области у ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» изъят путём прекращения права аренды один из земельных участков. Своё требование ведомство объяснило государственными нуждами. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Изъять у ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» для государственных нужд Московской области путём прекращения права аренды на земельный участок КН 50:52:0030103:1589, образованного из земельного участка КН 50:52:0030103:90», — отмечается в результативной части решения.

Этим же вердиктом был установлен размер возмещения, который включает рыночную стоимость права аренды и убытки, причинённые изъятием, в размере 3 713 282 рублей. Истцом выступило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость упомянутого участка в районе улицы Туполева в Жуковском составляет 1 742 520,09 рубля, площадь — 1461 кв. м. Его разрешённое использование — для размещения промышленных объектов, по документу — под производственную площадку.

Напомним, ПАО создано в 1933 году. На сайте компании уточняется, что за эти годы конструкторским бюро компании разработано свыше 200 и создано более 120 типов самолётов разных модификаций.