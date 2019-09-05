Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в декабре подпишут документы по дальнейшей интеграции. Об этом 5 сентября в Минске заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Минск, , 11:46 — REGNUM «Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь — по газу. Это будет президентский пакет», — сказал глава минэкономики Белоруссии.

Цена российского газа для Белоруссии с 1 января 2020 года будет определена в отдельном межправительственном соглашении. Цену он не назвал.

Программа действий будет носить рамочный характер, сообщил министр, отметив: «Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений».

«И с 1 января 2021 года по основным сферам будут уже запущены общие рынки. Это общая концепция, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения», — цитирует госинформагентство БелТА главу минэкономики.