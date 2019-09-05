Астрахань, , 11:27 — REGNUM В четверг, 5 сентября в Астраханском кремле состоялась церемония закрытия финала регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв».

В заключительном этапе приняли участие 150 человек, из которых было определено 50 победителей.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей прошла в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля. В рамках торжественной части к финалистам проекта обратились временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и космонавт, Герой России Юрий Лончаков.

Глава региона подвёл итог финала конкурса и кадрового проекта в целом. Он напомнил, что заявки подали более 7 тысяч человек. «Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения региона, где проходили аналогичные конкурсы, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области», — сказал Игорь Бабушкин.

«Мы рассчитываем именно на вас. Нам вместе предстоит решить огромное количество задач социально-экономического развития Астраханской области. Конкурс — это только начало нового этапа. Вы уже доказали, что вы содержательные люди, квалифицированные управленцы, неравнодушные граждане, на которых можно рассчитывать. Теперь вам предстоит оправдать это доверие», — обратился он к финалистам.

Алексей Комиссаров в своём выступлении поблагодарил руководство Астраханской области за успешное проведение кадрового конкурса.

«В этом большая заслуга временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Юрьевича Бабушкина. Без его заинтересованности и внимания было бы невозможно провести такой конкурс на региональном уровне. На финале участники показали свой профессионализм и высокую работоспособность. Уверен, что ваши компетенции и опыт вы будете активно применять для дальнейшего развития региона — Астраханской области», — подчеркнул он.

Алексей Комиссаров выразил надежду, что для многих участников конкурс станет только началом дальнейшего развития. «Участие в финале регионального конкурса такого уровня — это уже большое достижение. Не все добились титула победителя, но у всех ещё будет много возможностей испытать себя», — обратился он к финалистам.

Юрий Лончаков поздравил конкурсантов и пожелал им удачи.

«Всегда приятно осознавать, что у нас такая замечательная молодёжь, у которой есть цели, которая стремится сделать свою страну и свой регион лучше», — сказал он.

С напутствием к финалистам также обратился известный отечественный режиссёр, обладатель премии «Оскар» Американской киноакадемии, член Наблюдательного совета конкурса Владимир Меньшов.

«Готовьтесь к большим переменам в своей судьбе», — сказал он и пожелал конкурсантам интересной работы.

Игорь Бабушкин и Алексей Комиссаров вручили призы победителям. Все они получат шанс войти в команду губернатора и принять участие в лучших отечественных образовательных программах.

В ходе финала конкурса Игорь Бабушкин отметил некоторых перспективных кандидатов из числа участников, и на ближайшее время уже запланированы собеседования более чем с 20 победителями проекта для назначения на руководящие позиции в органы власти Астраханской области.

Победители конкурса «Губернаторский резерв»:

Абальмазов Виктор Викторович (Краснодарский край, Администрация муниципального образования Белореченский район)

Абдрахманов Даниял Ильнурович (Астраханская область, АРОО «Спортивный клуб Киокусинкай»)

Абельдаев Айвар Русланович (Астраханская область, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»)

Абельдаева Вероника Александровна (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)

Абрамов Михаил Александрович (Ямало-Ненецкий АО, ООО «Газпром добыча Уренгой»)

Абросимов Антон Андреевич (Астраханская область, ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»)

Алексеева Анна Олеговна (Астраханская область, Астраханский технопарк FABRIKA)

Ашимов Фархад Мусаевич (Астраханская область, Акционерное общество «Ипотечное агентство Астраханской области»)

Бадраков Альберт Уахитович (Астраханская область, ООО «Фарго»)

Бондаренко Владимир Евгеньевич (Москва, Ассоциация «Национальное объединение строителей»)

Боровиков Михаил Сергеевич (Волгоградская область, ООО «НиА»)

Бузычкин Сергей Владимирович (Астраханская область, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»)

Вагипов Ратмир Халитович (Астраханская область, ООО «Мобилизация бизнеса»)

Варычев Максим Андреевич (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)

Вендеревский Андрей Игоревич (Волгоградская область, НФ ДО Детский сад «Детство»)

Вишневский Артемий Александрович (Москва, АО «НИПИгазпереработка»)

Гаврин Сергей Сергеевич (Астраханская область, Администрация Губернатора, управление по внутренней политике)

Дейнеко Сергей Игоревич (Москва, ФГБНУ «ВНИРО»)

Завьялов Никита Игоревич (Астраханская область, структура Министерства обороны Российской Федерации)

Ильин Никита Павлович (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)

Кипарисов Виктор Александрович (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)

Корнеева Елена Евгеньевна (Ростовская область, ПАО «МРСК Юга»)

Крицкая Варвара Юрьевна (Республика Крым, Администрация города Керчи)

Кучин Иван Юрьевич (Астраханская область, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»)

Мачула Александр Петрович (Астраханская область, «Астраханская рекламная компания»)

Москалёв Дмитрий Владимирович (Астраханская область, ПАО «Ростелеком»)

Немченко Сергей Владимирович (Волгоградская область, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»)

Никоноров Евгений Александрович (Астраханская область, ООО «Строй-Снаб»)

Новиков Евгений Сергеевич (Ростовская область, ФГБОУ ВО РГУПС)

Новикова Юлия Владимировна (Астраханская область, временно не работает)

Опарин Александр Васильевич (Астраханская область, Центральный банк РФ, отделение «Астрахань» Южного главного управления)

Палтусов Денис Вячеславович (Астраханская область, ООО «Транспортные решения»)

Петренко Дмитрий Владимирович (Ростовская область, ООО «Часовой Бутик»)

Петрова Виктория Андреевна (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)

Поляков Павел Владимирович (Ставропольский край, ООО «НПП СпецТехМаш»)

Прокопов Виталий Викторович (Волгоградская область, индивидуальный предприниматель)

Прудникова Юлия Анатольевна (Ростовская область, Донской государственный технический университет)

Романов Алексей Сергеевич (Московская область, ООО «Центр безопасности информации»)

Самсонов Андрей Валерьевич (Ростовская область, ПАО «Ростелеком»)

Саркисян Артур Михайлович (Астраханская область, ГБУЗ АО «Городская поликлиника N3»)

Сафронов Виктор Александрович (Ростовская область, временно не работает)

Свириденко Олег Сергеевич (Воронежская область, ФГУП «Почта России», УФПС Воронежской области)

Суслов Сергей Михайлович (Астраханская область, ООО «Газпром добыча Астрахань»

Тарасочкин Антон Владимирович (Астраханская область, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области»)

Телегина Ирина Валерьевна (Астраханская область, ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», ЧУЗ «Медико-санитарная часть», European Med Tech and IVD Reimbursement Consulting Ltd)

Трушкова Ольга Станиславовна (Астраханская область, АО «СОГАЗ»)

Утежанова Гульбагида Амангельдыевна (Московская область, ОАО «Хлебпром»)

Храмова Анастасия Константиновна (Астраханская область, ООО «ЮРП»)

Хусаинова Александра Юрьевна (Астраханская область, ООО «ЮРП»)

Шевченко Марина Анатольевна (Москва, ФАС России)

Как ранее сообщало ИА РЕ, финал конкурса стартовал 3 сентября, в течение двух дней финалисты проходили оценку компетенций в формате деловой игры, в ходе которой федеральные эксперты оценивали их профессиональные компетенции и личные качества, а также они провели открытые уроки в школах Астрахани и поучаствовали в командообразовательном мероприятии — рыбалке.

Напомним, что конкурс «Губернаторский резерв» проводится по поручению Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Он был запущен 27 июня этого года.

Оценочные мероприятия финала предваряло очное контрольное тестирование в присутствии экспертов.

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