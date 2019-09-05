Астрахань, 5 сентября 2019, 11:27 — REGNUM В четверг, 5 сентября в Астраханском кремле состоялась церемония закрытия финала регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв».
В заключительном этапе приняли участие 150 человек, из которых было определено 50 победителей.
Церемония закрытия конкурса и награждения победителей прошла в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля. В рамках торжественной части к финалистам проекта обратились временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и космонавт, Герой России Юрий Лончаков.
Глава региона подвёл итог финала конкурса и кадрового проекта в целом. Он напомнил, что заявки подали более 7 тысяч человек. «Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения региона, где проходили аналогичные конкурсы, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области», — сказал Игорь Бабушкин.
«Мы рассчитываем именно на вас. Нам вместе предстоит решить огромное количество задач социально-экономического развития Астраханской области. Конкурс — это только начало нового этапа. Вы уже доказали, что вы содержательные люди, квалифицированные управленцы, неравнодушные граждане, на которых можно рассчитывать. Теперь вам предстоит оправдать это доверие», — обратился он к финалистам.
Алексей Комиссаров в своём выступлении поблагодарил руководство Астраханской области за успешное проведение кадрового конкурса.
Алексей Комиссаров выразил надежду, что для многих участников конкурс станет только началом дальнейшего развития. «Участие в финале регионального конкурса такого уровня — это уже большое достижение. Не все добились титула победителя, но у всех ещё будет много возможностей испытать себя», — обратился он к финалистам.
Юрий Лончаков поздравил конкурсантов и пожелал им удачи.
С напутствием к финалистам также обратился известный отечественный режиссёр, обладатель премии «Оскар» Американской киноакадемии, член Наблюдательного совета конкурса Владимир Меньшов.
Игорь Бабушкин и Алексей Комиссаров вручили призы победителям. Все они получат шанс войти в команду губернатора и принять участие в лучших отечественных образовательных программах.
В ходе финала конкурса Игорь Бабушкин отметил некоторых перспективных кандидатов из числа участников, и на ближайшее время уже запланированы собеседования более чем с 20 победителями проекта для назначения на руководящие позиции в органы власти Астраханской области.
Победители конкурса «Губернаторский резерв»:
- Абальмазов Виктор Викторович (Краснодарский край, Администрация муниципального образования Белореченский район)
- Абдрахманов Даниял Ильнурович (Астраханская область, АРОО «Спортивный клуб Киокусинкай»)
- Абельдаев Айвар Русланович (Астраханская область, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»)
- Абельдаева Вероника Александровна (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)
- Абрамов Михаил Александрович (Ямало-Ненецкий АО, ООО «Газпром добыча Уренгой»)
- Абросимов Антон Андреевич (Астраханская область, ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»)
- Алексеева Анна Олеговна (Астраханская область, Астраханский технопарк FABRIKA)
- Ашимов Фархад Мусаевич (Астраханская область, Акционерное общество «Ипотечное агентство Астраханской области»)
- Бадраков Альберт Уахитович (Астраханская область, ООО «Фарго»)
- Бондаренко Владимир Евгеньевич (Москва, Ассоциация «Национальное объединение строителей»)
- Боровиков Михаил Сергеевич (Волгоградская область, ООО «НиА»)
- Бузычкин Сергей Владимирович (Астраханская область, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»)
- Вагипов Ратмир Халитович (Астраханская область, ООО «Мобилизация бизнеса»)
- Варычев Максим Андреевич (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)
- Вендеревский Андрей Игоревич (Волгоградская область, НФ ДО Детский сад «Детство»)
- Вишневский Артемий Александрович (Москва, АО «НИПИгазпереработка»)
- Гаврин Сергей Сергеевич (Астраханская область, Администрация Губернатора, управление по внутренней политике)
- Дейнеко Сергей Игоревич (Москва, ФГБНУ «ВНИРО»)
- Завьялов Никита Игоревич (Астраханская область, структура Министерства обороны Российской Федерации)
- Ильин Никита Павлович (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)
- Кипарисов Виктор Александрович (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)
- Корнеева Елена Евгеньевна (Ростовская область, ПАО «МРСК Юга»)
- Крицкая Варвара Юрьевна (Республика Крым, Администрация города Керчи)
- Кучин Иван Юрьевич (Астраханская область, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»)
- Мачула Александр Петрович (Астраханская область, «Астраханская рекламная компания»)
- Москалёв Дмитрий Владимирович (Астраханская область, ПАО «Ростелеком»)
- Немченко Сергей Владимирович (Волгоградская область, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»)
- Никоноров Евгений Александрович (Астраханская область, ООО «Строй-Снаб»)
- Новиков Евгений Сергеевич (Ростовская область, ФГБОУ ВО РГУПС)
- Новикова Юлия Владимировна (Астраханская область, временно не работает)
- Опарин Александр Васильевич (Астраханская область, Центральный банк РФ, отделение «Астрахань» Южного главного управления)
- Палтусов Денис Вячеславович (Астраханская область, ООО «Транспортные решения»)
- Петренко Дмитрий Владимирович (Ростовская область, ООО «Часовой Бутик»)
- Петрова Виктория Андреевна (Астраханская область, индивидуальный предприниматель)
- Поляков Павел Владимирович (Ставропольский край, ООО «НПП СпецТехМаш»)
- Прокопов Виталий Викторович (Волгоградская область, индивидуальный предприниматель)
- Прудникова Юлия Анатольевна (Ростовская область, Донской государственный технический университет)
- Романов Алексей Сергеевич (Московская область, ООО «Центр безопасности информации»)
- Самсонов Андрей Валерьевич (Ростовская область, ПАО «Ростелеком»)
- Саркисян Артур Михайлович (Астраханская область, ГБУЗ АО «Городская поликлиника N3»)
- Сафронов Виктор Александрович (Ростовская область, временно не работает)
- Свириденко Олег Сергеевич (Воронежская область, ФГУП «Почта России», УФПС Воронежской области)
- Суслов Сергей Михайлович (Астраханская область, ООО «Газпром добыча Астрахань»
- Тарасочкин Антон Владимирович (Астраханская область, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области»)
- Телегина Ирина Валерьевна (Астраханская область, ГБУЗ АО «Клинический родильный дом», ЧУЗ «Медико-санитарная часть», European Med Tech and IVD Reimbursement Consulting Ltd)
- Трушкова Ольга Станиславовна (Астраханская область, АО «СОГАЗ»)
- Утежанова Гульбагида Амангельдыевна (Московская область, ОАО «Хлебпром»)
- Храмова Анастасия Константиновна (Астраханская область, ООО «ЮРП»)
- Хусаинова Александра Юрьевна (Астраханская область, ООО «ЮРП»)
- Шевченко Марина Анатольевна (Москва, ФАС России)
Как ранее сообщало ИА РЕ, финал конкурса стартовал 3 сентября, в течение двух дней финалисты проходили оценку компетенций в формате деловой игры, в ходе которой федеральные эксперты оценивали их профессиональные компетенции и личные качества, а также они провели открытые уроки в школах Астрахани и поучаствовали в командообразовательном мероприятии — рыбалке.
Напомним, что конкурс «Губернаторский резерв» проводится по поручению Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Он был запущен 27 июня этого года.
Оценочные мероприятия финала предваряло очное контрольное тестирование в присутствии экспертов.
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